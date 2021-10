Erfgoedprojecten in Deventer en Lettele maken kans op 10.000 euro

Verhuizing naar Nieuwe Markt vertraagd, nieuwe expositie KunstaanZ nog in Brink 16 Deventer: ‘Ik hoop op najaar 2022'

3 oktober Van de straat is de zesde expositie van de Deventer stichting KunstaanZ in het tijdelijke onderkomen Brink 16. Het is een fraai overzicht van straatfotografie door de decennia heen. KunstaanZ trok in 2017 in het pand van kunstliefhebber Paul Osewoudt uit Schalkhaar, die als mecenas de stichting steunt.