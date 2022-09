Ergernis over onveilige stoep in drukbezochte straat in Deventer: ‘Geen gezicht’

Taco (51) sloeg zijn vriend dood in Deventer, maar krijgt nu fors lagere straf: ‘Blij met erkenning’

Deventenaar Taco van E. is in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op Gerrit Bosman. Hij is wél schuldig bevonden aan zware mishandeling, met de dood tot gevolg. Dit nieuwe oordeel heeft tot gevolg dat Van E. niet zeven jaar, maar vier jaar in de gevangenis moet doorbrengen. De tbs met dwangverpleging blijft ook staan.

15 september