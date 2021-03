Ergernis over verzet tegen Topicus-toren: ‘Deze ontwikkeling is juist goed voor Deventer’

Video Stemmen in klooster Nieuw Sion bij Diepenveen: wie wil dat nou niet?

18 maart Als kiezers uit de gemeente Deventer vandaag rustig hadden willen stemmen, was Klooster Nieuw Sion de perfecte plek geweest. Kiezers kunnen zo doorlopen naar een stemhokje en daarna meteen weer de frisse buitenlucht in. Door corona kan er voor het eerst gestemd worden in de oude smederij van de abdij.