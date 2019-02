Ergernis over wildgroei aan laadpalen in de straat: maar waar laten we 1,8 miljoen van die dingen?

video Zes aanhoudin­gen na vondst hennepplan­ta­ge in Deventer

31 januari De politie heeft donderdag aan het begin van de avond zes verdachten aangehouden bij een hennepplantage aan de Oosterstraat in Deventer. Volgens buurtbewoners zijn er zowel mannen als vrouwen aangehouden in de woning in de buurt achter Station Deventer.