Erick (51) werkt al 37 dagen achtereen in Deventer ‘coronaziekenhuis’: ‘De mentale druk is ongekend’

video Angstige Anne (26) uit Diepenveen met rest bemanning MS Zaandam weer de oceaan opgestuurd

11:08 Het drama waar Anne Weggeman uit Diepenveen in terecht is gekomen is nog niet ten einde. Met het afmeren van het schip de MS Zaandam had het 26-jarige bemanningslid hoop het coronaverdriet achter zich te kunnen laten en terug te keren naar Nederland. ,,Na acht uur moesten ze echter Fort Lauderdale weer verlaten en voor anker gaan in internationale wateren. De bemanning mocht niet van boord. En wat hierna? Niemand weet het”, zegt vader Arthur Weggeman, die zich enorm ergert aan alle onduidelijkheid die geschapen wordt door de overheden en exploitant Holland America Line.