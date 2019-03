Voor de Stichting dEVENTer zal het managementteam bestaan uit Anjo de Bont, nu al lid van het managementteam van het Evenementenbureau VVV Deventer en Erik-Jan Post, nu nog directeur van de Stichting Theaterschip te Deventer. Erik-Jan Post zal per 1 september 2019 in dienst treden als directeur-bestuurder.

Het bestuur van de VVV Deventer heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de werkwijze en de omvang van het huidige managementteam voort te zetten. Beide leden van het managementteam zullen samen dan ook voor ca 1,6 fte beschikbaar zijn. In het nieuwe managementteam zullen zij onderlinge taken verdelen met betrekking tot zakelijke leiding, personeelszaken, programmering, participatie en inclusiviteit, duurzaamheid en productie. De huidige medewerkers van het Evenementenbureau VVV Deventer zullen samen met Erik-Jan Post en Anjo de Bont met nieuwe energie en ambities blijven werken aan ‘Deventer evenementengemeente!’.

Voor de Stichting Deventer Marketing, die met name is belast met het nieuwe merk …inDeventer!, is Carlijn Leenders benoemd tot directeur-bestuurder. Carlijn Leenders werkt al geruime tijd als adviseur voor de VVV Deventer, en zal per 1 juli 2019 voor 28 uur per week in dienst treden. Zij zal met huidige medewerkers van de VVV Deventer en een nog aan te stellen tweede city-marketeer, het nieuwe merk - Deventer lokaal, regionaal, landelijk en internationaal nog meer gaan promoten.