Erik Jan rijdt zo met zijn Citroën bij pontje van Olst IJssel in: ‘Rivier uitkomen nu lastiger dan ooit’

met video Droogval­len­de oever goudmijn voor rivierjut­ters, maar gevaar ligt op de loer: ‘Ik doe het niet’

Ja, een beetje kaal voelt het wel. Frans Kalf (56) uit Warnsveld en zijn maatje Maurice Gielens (44) lopen met de handen in de zakken in Deventer langs de IJssel, die zich akelig ver teruggetrokken heeft. Normaal zouden ze met een metaaldetector in de hand en koptelefoon op het hoofd voetje voor voetje het strandje afschuimen, op zoek naar unieke vondsten die de rivier bij een normale waterstand niet gauw prijsgeeft.

17 augustus