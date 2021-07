Erik na enorme brand boven pianozaak en arrestatie buurman in Deventer: ‘Maakte me al langer zorgen’

VIDEODe verwoestende brand die gisteravond woedde in een flat in Deventer, is mogelijk aangestoken door een bewoner. De vlammen sloegen metershoog uit het pand, waarin ook een pianozaak is gevestigd. Eigenaar Erik van Oldeniel had al langer last van een van zijn buren: ‘Ik maakte me zorgen’.