Ernst de Vogel illustreert Gulden Boek vol Deventer portretten: ‘Ik moest een jaar mijn mond houden’

De Schouwburg, in het zonnetje omdat het theater 150 jaar oud is in 2020, was zijn eerste opdracht, meer dan een jaar geleden. ,,Zeer vereerd natuurlijk, dat de gemeente bij mij uitkwam’’, zegt de kunstenaar in het atelier dat ooit het kantoor van zeepfabriek Senzora was. ,,Ik had me niet eens ooit verdiept in kalligrafie.’’