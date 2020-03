Ernstig bedrijfsongeval aan Westfalenstraat in Deventer

Deventer Ziekenhuis gunt corona-pa­tiënt nog steeds -heel beperkt- bezoek aan bed

17:01 De corona-patiënten in het Deventer Ziekenhuis brengen hun dagen niet in totaal isolement door. Onder strikte voorwaarden is bezoek mogelijk. ,,Zo is het zoals wij het willen doen. Het vergt heel veel van ons personeel, maar zolang het kan, doen we het.", zegt woordvoerder Erick van Zijl.