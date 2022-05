Ernstig ongeluk met fietser bij oversteekplaats in Deventer: traumateam assisteert

De N337 is rond de plek van het ongeval afgesloten. Een traumahelikopter is ongeveer een kwartier na het ongeval op de kruising geland. Er zijn meerdere ambulances en politieauto’s op de melding afgekomen.

Hoe de fietser eraan toe is, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met spoed onderweg naar het ziekenhuis in Zwolle. Het traumateam (MMT) uit de helikopter is mee met de ambulance om te assisteren.