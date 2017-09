Ernstige mishandeling op kermis Bathmen

Celstraffen geëist na plofkraak op Rabobank in Twello

16:24 Tegen vier van de vijf verdachten die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor de zware plofkraak in september 2016 in Twello, zijn vandaag bij de rechtbank in Almelo celstraffen geëist. Voor één verdachte werd vrijspraak gevraagd, wegens gebrek aan bewijs. Alle vijf ontkennen elke betrokkenheid, of zwijgen in alle talen.