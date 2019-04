Espelo en Dijkerhoek strijden voor ‘hoogste paasvuur’, zonder Scheveningse toestanden

In Holten strijden buurtschappen voor de titel 'het hoogste paasvuur'. Met goedkeuring van burgemeester Arco Hofland: ,,Wij hebben na de vuurzee in Scheveningen uiteraard nog eens gekeken naar onze maatregelen. Conclusie: we doen het goed.'' Op eerste paasdag gaat de hens dan ook in de metershoge paasboakes in de gemeente.

Zo'n vijftien jongemannen geven opgewekt maar heel beheerst meterslange takken via een enorme steiger door naar boven. De voorlopige top van de paasboake in Dijkerhoek is gegroeid tot zo'n 10 meter hoog en bovenop 10 meter in doorsnee. Bovenop staan twee mannen die de takken zorgvuldig neerleggen. Een piratenzender spuwt luide muziek in dialect over de enorme akker. Een trekker met een grijparm voert steeds nieuwe takken aan.

Competitieregels

,,Uiteindelijk wordt de boake zo'n 20 meter'', zegt Bart Haverslag. ,,Veel hoger kun je met steigers ook niet komen, want de machines mogen we niet gebruiken'', zegt de 25-jarige boakebouwer. De afspraak staat in de competitieregels die de jongens zelf hebben afgesproken met de andere boakes in Holten: die in Espelo, Beuseberg en Holterbroek.

Eén keer 50 meter

De 48 meter van Scheveningen wordt dit jaar dan ook niet gehaald in Holten. ,,Eén keer hebben we hier een boake van 50 meter gebouwd'', zegt Arjan Stevens van het paasvuur in Espelo. ,,Dat was voor het wereldrecord. Toen hebben we ook machines ingezet.''

Volledig scherm Het Paasvuur bij Dijkerhoek staat op grond van familie Nijland. © Liselotte Kolthof

Tuigjes

Ook bij zijn boake wordt druk gebouwd. Zo'n 25 jongens staan op een grote steiger. En net als in Dijkerhoek is die dit jaar extra stevig en dichtgemaakt aan de zijkanten. ,,Het is net een grote trap nu.'' Als de bult groeit, krijgen de bovenste bouwers tuigjes aan.

Generaties ervaring

,,Je ziet hier veel jonge jongens hoog op die steigers'', zegt Arjan Hakkert. ,,Maar reken maar dat er op de achtergrond een oogje in het zeil wordt gehouden. Hun vaders hebben zelf ook meegebouwd en weten hoe het werkt.'' Zo hebben alle jongens stevige bouwschoenen aan en dragen de meesten speciale broeken.

Hakkert is lid van de paasvuurcommissie in Holten. Deze jury meet de boakes en reikt prijzen uit voor de hoogste en mooiste bult en de beste ontvangst.

Rare pilaren

De top moet uiteindelijk 5 meter in doorsnee zijn. ,,Geen rare pilaren bovenop.'' Ook mag alleen snoeihout worden gebruikt. ,,We halen al maanden snoeihout op van de Holterberg. Met toestemming natuurlijk'', zegt Haverslag. ,,Ze hebben de omgeving als mieren leeggehaald'', zegt Hakkert. De groep van Haverslag heeft ook de hand weten te leggen op 40.000 afgekeurde kerstbomen.

Volledig scherm De takken worden van beneden naar boven doorgegeven. © Liselotte Kolthof

Pallets branden feller

In Scheveningen werden torens gemaakt van pallets. ,,Dat brandt heel anders'', zegt Haverslag. ,,Door de grote gaten komt er veel meer zuurstof bij en krijg je een veel feller vuur. Onze boakes branden veel regelmatiger.''

Dat beaamt burgemeester Arco Hofland van de gemeente Rijssen-Holten. ,,Scheveningen en paasvuren zijn verschillende grootheden.'' Hij zegt dat de brandweer uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar vliegvuur. ,,Daar weten we heel veel vanaf. Bij code rood en windkracht 5 of hoger worden de paasvuren dan ook niet ontstoken'', zegt Hofland. ,,Ook houden we rekening met kwetsbare objecten. Daardoor wordt het wel steeds moeilijker om een goede locatie te vinden. Maar de jongens en meisjes slagen er elk jaar nog in.''

Giertanks vol bluswater