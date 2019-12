Esther uit Deventer ging van bodem van de fles naar eigen stichting: ‘Er is altijd hoop’

De dag dat het echt niet meer ging? Dat was de dag dat Esther Lubberts bedacht dat het op alle vlakken beter zou zijn als ze er helemaal niet meer zou zijn. Dat haar kinderen gelukkiger zouden zijn zonder haar. Dat ze overal toch alleen maar een zooitje van maakte. Dat is ook wat verslaving met je doet. ,, Het enige wat nog belangrijk is, is je borrel. Je raakt alles kwijt, je familie en je vrienden. Je wordt een monster.”



Via de huisarts ging ze naar de crisisdienst in Apeldoorn. En ze had inmiddels Rob leren kennen, die later haar man zou worden. Esther: ,,Ik dank God op mijn blote knietjes dat ik hem heb leren kennen. Rob is mijn rots in de branding.” Rob: ,,Ik zag dat er ook een andere persoon achter de verslaving zat. Een andere Esther dan ze liet zien. Daar heb ik altijd vertrouwen in gehad.”