Etty Hillesum Centrum heeft geld nodig voor de toekomst

Vertrouwd gezicht verdwijnt uit Lange B.

6:43 Haar vader wilde dat ze trouwde en huismoeder werd. Zelf wist Hens Theihzen (71) het in de jaren 60 al: ik ben geen aanrechtmoeder. Bijna 50 jaar dreef ze een modezaak in de Lange Bisschopsstraat. In februari sluit Theihzen Mode definitief haar deuren, na 48 jaar lief en leed op drie plekken in Deventers belangrijkste winkelstraat.