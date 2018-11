Europees CEO van het jaar uit Deventer: ‘Ik ben een rolmodel voor meisjes’

Vannacht kwam Karin Sluis om kwart over twaalf thuis na drie dagen Londen. In de Britse hoofdstad mocht ze de prijs voor Europees CEO van het jaar in ontvangst nemen. Sluis is algemeen directeur van het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, waarvan het hoofdkantoor in Deventer is gevestigd. Met ruim 1.100 werknemers staat het in de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus waartoe ook Arcadis en RoyalHaskoningDHV behoren. Witteveen+Bos wist zich te onderscheiden door de afgelopen jaren wereldwijd duurzaamheid na te streven. ,,De prijs is aan mij uitgereikt, maar is voor het hele bedrijf, vind ik.”