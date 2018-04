Eus duikt in het lijden van de Eagles-fan

OM: Gezonken woonboot in Deventer was 'voorraadkast' coffeeshop

16:47 De bijna 7 kilo hennep die in de zomer van 2015 in een woonboot in Deventer is aangetroffen, was de handelsvoorraad van coffeeshop De Kikker. De voormalig coffeeshophouder en twee bewoners van die boot stonden donderdag terecht.