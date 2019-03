Eus over razendsnel uitverkochte vertelsessie: ‘Mensen denken dat het doorgestoken kaart is’

De boekenweekeditie van ‘Verhalen in de Hip’ die Özcan Akyol en Matthijs van Nieuwkerk organiseren in café De Hip in Deventer, was razendsnel uitverkocht. Net als de editie in oktober . Akyol: ,,Mensen denken dat het doorgestoken kaart is.’’

Hoe snel waren de kaarten voor jullie vertelsessies op 31 maart uitverkocht?

Akyol: ,,De kaartverkoop startte maandagmiddag om 14.00 uur, twee minuten later waren we uitverkocht, is mij verteld. Tof dat mensen er graag bij willen zijn.’’

Had je dit verwacht?

,,We hebben in tegenstelling tot de editie in oktober amper promotie gemaakt, het kwam een beetje als een verrassing dat de stormloop zó groot was. Aan de andere kant: de vorige keer grepen tweeduizend mensen naast een kaartje. Omdat het een leuke avond was, wilden die mensen waarschijnlijk nu weer een poging wagen.’’

Hoeveel mensen mensen hebben jullie teleur moeten stellen?

,,Weet ik niet precies. Er zijn tweehonderd mensen die een kaartje hebben, de rest was te laat of niet snel genoeg.’’

Op Facebook lazen we reacties van teleurgestelde mensen, wat voor reacties krijg jij?

,,Nou, boos! Ik heb persoonlijke berichten gekregen van mensen die ons ervan verdenken dat het doorgestoken kaart is. Ze betichten mij ronduit van fraude. Dat snap ik niet goed. Alsof ik er baat bij heb om de ene wel en de andere niet binnen te laten. Alsof ik daartoe ook maar de gelegenheid toe heb. Best raar, de kaartverkoop is in handen van een onafhankelijk ticketbureau, dus als je er snel bij bent en snel kan handelen qua betaling, heb je een kaart. Klote voor al die mensen die ernaast grijpen, maar ik heb daar geen enkele invloed op.’’

Hoeveel aanmeldingen zijn er van verhalenvertellers?

,,Tientallen. Ook daar is dus veel animo voor. Woensdag gaan we tien vertellers selecteren. Daar heb ik wél invloed op. We proberen een evenwichtig gezelschap samen te stellen. Denk daarbij aan een goede verhouding man/vrouw, verdrietig/vrolijk, enzovoort.’’

Wordt het niet tijd om het groter aan te pakken?

,,Nee. Matthijs is voorzitter van Stichting De Hip. Een grotere, dus andere locatie dan Café De Hip zou vreemd zijn. En vaker dan drie, vier keer per jaar lukt niet gezien onze volle agenda's. Bovendien schieten we ons doel voorbij. met een andere opzet.’’