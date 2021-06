Eva vertaalt zeventiende-eeuwse Deventer stadsbesluiten: ‘Die mestvaalt moet van de Brink’

Nefit stopt in Deventer met productie van gasketel, tientallen medewer­kers moeten op zoek naar ander werk

10 juni Nefit gaat na 2025 geen gasketels meer produceren in Deventer. Tientallen medewerkers moeten daardoor na 2023 op zoek naar ander werk. Het is nog maar de vraag of ze binnen het bedrijf een andere functie kunnen krijgen. In Deventer wil Nefit zich meer gaan richten op onderzoek, er moet een testcentrum voor waterstoftoepassingen komen.