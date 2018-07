'Evangelist' Jan Terlouw Jr. speelt een thuiswedstrijd tijdens Deventer Stadsfestival

Vitens pleit voor spreiding, want 'wie wil onder slap straaltje water staan?'

8:07 De kracht zit hem in de herhaling, dat weet woordvoerder Roeland Kimman van Vitens ook. Daarom vraagt de waterleverancier cliënten in deze droogteperiode keer op keer zuinig met water om te gaan. Niet omdat het vocht op dreigt te raken, maar om het water verspreid over de dag te gebruiken. ,,Anders sta je in de douche onder een slap straaltje water.''