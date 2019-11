Evelien is de peukenpuinhoop zat en gaat ze rapen voor de deur van de bieb in Deventer

,,Vorig jaar had ik mijn bekken gebroken en bracht ik hier veel tijd door. Lezen, kopje koffie. En daar stonden al die rokers voor de deur. Zitten ze boven te studeren, gaan ze hier even een luchtje scheppen.” Van den Berg is gewapend met bezem en stoffer en blik deze zaterdagmiddag paraat op de Stromarkt.

Melkbus

Ze heeft in een paar minuten tijd met de bezem tientallen, zo niet honderden, peuken bij elkaar geveegd. ,,Ik denk wel driehonderd.” De 72-jarige activiste heeft een oude melkbus voor de ingang gezet. ,,Die laat ik hier staan. Zou eigenlijk geregeld moeten worden hè? Met zo'n bak met zand of iets in die geest. Ik begrijp dat de medewerkers het ook nog wel eens schoonmaken. Maar het is hun taak ook niet. Dus ik kan me het voorstellen.’’

Doosje

Maar wiens taak is het dan wel? ,,Rokers hou je. Maar laat die peuken niet slingeren. In België hebben ze van die doosjes, daar doen de rokers hun uitgemaakte sigaret in. Lopen ze vast op ons voor. Nou, voorlopig blijf ik dit doen. Je moet toch iets doen? En vegen is best leuk hoor. Therapeutisch. Ik hoop wel dat er iemand is die zich bij me aansluit. Dan doen we het samen. Dat is toch leuker.”