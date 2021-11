Even met auto op bezoek in Deventer voortaan makkelijker, maar ‘parkeersysteem piept en kraakt’

Taart voor alle grote klanten, want Slimstock uit Deventer wint ‘grootste prijs in vakgebied’

Slimstock uit Deventer, Europees marktleider in voorraadoptimalisatie, heeft deze week de nationale Logistiek Prijs gewonnen. De softwareleverancier die andere bedrijven helpt hun voorraden beter te beheren, heeft alle grote klanten in Nederland een taart gestuurd. ,,Dit is de grootste prijs in ons vakgebied.”

18 november