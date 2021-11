Evenement Kerst in de Koepel in Deventer Worpplantsoen afgelast door coronamaatregelen

VIDEO Cuco Martina tekent contract bij GA Eagles en is direct speelge­rech­tigd: ‘Multifunc­ti­o­ne­le verdediger’

Go Ahead Eagles heeft zich per direct versterkt met Cuco Martina. De 32-jarige vleugelverdediger is clubloos en kan daarom per direct aan de Deventer selectie worden toegevoegd. Hij blijft tot het einde van dit seizoen.

26 november