Evert (64) komt los van dementie tijdens het snoeien van de Japanse duizendknoop

Hij kan niet zagen, timmeren of schuren. En Evert is ook geen handarbeider. En toch vroeg zijn buurman Gerard Wassink, vrijwilliger bij de stoomhoutzagerij, hem eens mee te gaan naar het terrein waar de oude zagerij wordt hersteld. Evert weet sinds een paar maanden dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Even daarvoor ging hij met vervroegd pensioen. Zijn geheugen maakt dingen moeilijker, maar zijn moraal blijft in stand. ,,Van niks doen is niemand ooit beter geworden.’’ En dus is hij tweemaal per week een ochtend in de weer om onkruid te wieden op het terrein.