Evert wordt 90 en daarom gaat hij gewoon de weg op, sneeuw of geen sneeuw

Hij staat op de parkeerplaats vlak bij het huis van zijn vriendin (87). Samen gaan ze vandaag van Schalkhaar naar Apeldoorn. ,,Ja, achterlangs via Twello natuurlijk. Met deze mag je de grote weg niet meer op. Niet erg hoor. Ik kom overal.'' Klein Ganseij vindt de reuring over de sneeuw en 'code rood' maar een beetje overtrokken. Hij was best gaan rijden, als het deze maandag had gemoeten. ,,De wegen zijn toch schoon, nou dan? Beetje uitkijken, zo gaat dat. Ik rijd al meer dan zestig jaar. Nooit een ongeluk.''

Net na de oorlog

Vroeger, toen hij, net na de oorlog, van Empe naar de papierfabriek De Hoop in Eerbeek moest. Toen was het pas bar. ,,Op de fiets, via Voorstonden en Hall. Of lopend als het even niet ging. Een kameraad kon niet meer lopen. Niet gek: hij had een klomp ijs onder zijn hiel in zijn klomp zitten. Maar we kwamen er wel. Dat deed je gewoon. De directeur liet ons opwarmen in de kelder onder de cartonagemachine. Daar was het lekker warm. En dan ging je gewoon aan de slag. Later toen ik een autootje had, was het helemaal geen probleem. Ik woonde in Apeldoorn en werkte als hoofd huishoudelijke dienst bij Hullenoord in Beekbergen. Natuurlijk ging je werken.''