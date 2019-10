Ex-vluchteling Samir uit Deventer signeert eigen boeken voor koning Willem-Alexander: ‘Heel bijzonder’

Maglajlic vluchtte tijdens de Balkanoorlog in 1995 naar Nederland en vestigde zich na zijn verblijf in het asielzoekerscentrum van Schalkhaar in Deventer. Door VluchtelingenWerk werd hij uitgenodigd voor het jubileum van vandaag in Zaandam. De koning was aanwezig om over de ervaringen uit de loop der jaren te horen. ,,Dat was heel bijzonder", blikt Maglajlic terug tijdens zijn treinreis naar huis. ,,Ik kreeg de kans om met hem op de foto te gaan en heb hem daarna nog echt even vijf minuten gesproken.”