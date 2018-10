Exclusief Deventer-horloge alleen verkrijgbaar in... Apeldoorn

Zorgen zonnepane­len op het dak voor meer brandge­vaar?

10:51 Met minimaal vier recente branden met zonnepanelen in deze regio, dringt de vraag zich op of er sprake is van een structureel probleem. De deskundigen zijn het niet met elkaar eens. Ja, zegt een lector van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. De brandweer constateert 'een zekere toename' van dergelijke branden. Volgens de installateurs-branche zijn het 'op zichzelf staande incidenten'.