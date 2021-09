‘Excuus’ en ‘dat is niet nodig, jongen’ is een gesprekje dat je niet vaak in de rechtszaal hoort

VIDEO Afgedankte mobieltjes, toetsenbor­den en föhns krijgen een tweede leven en deze scholieren uit Diepenveen scoren er punten mee

14 september Oude mobieltjes, kapotte föhns en overbodige dvd-spelers. Leerlingen van basisschool de Zonnewijzer in Diepenveen kieperen ze regelrecht in de container. Waarom? Om zoveel mogelijk punten te scoren voor de landelijke E-waste Race. ,,Als we winnen, mogen we naar Nemo in Amsterdam’’, zegt Finn Peters (11).