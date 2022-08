Expert beveelt therapie aan tegen allergische reactie wespensteek: ‘Een steek kan dodelijk zijn’

Komt de ‘verloren schat’ van de boekdruk­kunst terug naar Deventer? ‘Dit zie je maar zelden’

Eeuwenlang was het spoorloos, nu is het weer opgedoken: een bijzondere bladzijde uit een koorboek, afkomstig uit de Deventer Lebuïnuskerk. De bladzijde uit 1518 is gerust een verloren schat te noemen met een prijskaartje van 20.000 euro. Met een crowdfunding hoopt de Athenaeumbibliotheek het stuk ‘thuis’ te brengen.

7 augustus