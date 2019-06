Expert Hartmann: ‘Bliksem heeft op Deventer Zomerkermis vrij spel’, kermis sluit vanavond uur eerder

video + updateAttracties op de Deventer Zomerkermis zijn op geen enkele wijze beveiligd tegen blikseminslag. Als het tijdens het voorspelde noodweer gaat onweren, kunnen hierdoor levensgevaarlijke situaties ontstaan voor kermisbezoekers en exploitanten. Dit concludeerde de internationaal erkende bliksembeveiligingsexpert Michiel Hartmann vanmorgen na een rondgang over de kermis op verzoek van de Stentor . Zojuist is in overleg tussen de gemeente en kermisexploitanten uit voorzorg besloten de kermis om 23.00 uur te sluiten in plaats van middernacht. Dit met het oog op naderend onweer.

Hartmann, directeur en eigenaar van Schaap Bliksembeveiliging, gaf het advies de kermis stil te leggen zodra er onweer in aantocht is en ervoor te zorgen dat iedereen tijdig een veilig heenkomen zoekt. Mocht de bliksem inslaan in bijvoorbeeld de Mega Booster op de Brink loopt iedereen die zich binnen enkele tientallen meters van deze hoge attractie bevindt het gevaar geëlektrocuteerd te raken met een grote kans op een fatale afloop, aldus Hartmann.

Aardelektroden

De in Deventer geboren en getogen Hartmann zei vanmorgen dat het niet te doen is binnen enkele uren alsnog de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. Het beste is volgens hem om bij elke (hoge) attractie een putje te slaan en daarin aardelektroden te plaatsen en die te verbinden met de constructie. ,,Het is al voor het derde opeenvolgende jaar dat de Zomerkermis met bliksem te maken krijgt. De eerste keer heb ik de gemeente Deventer nog gewaarschuwd dat attracties niet beveiligd waren. In een reactie, die kwam nadat de kermis al was afgelopen, verwees de gemeente toen naar regelgeving vanuit Den Haag.”

Het ontbreken van bliksembeveiliging op kermissen speelt, zo zegt Hartmann, niet alleen in Deventer maar ook elders in het land. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld in Duitsland hier juist wél heel streng op wordt toegezien.

De gemeente Deventer gaat volgens woordvoerder Rienk Wopereis uit van het Register attractietoestellen en speeltoestellen (RAS) voor gemeenten, dat is opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,In dit register staan de goedgekeurde attracties vermeld en ook aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. De stroomhuishouding is hier een onderdeel van.”

App-groep

Wopereis kan niet inhoudelijk reageren op de uitspraken van bliksembeveiligingsexpert Hartmann. ,,De RAS is onze check. Verder zitten alle kermisexploitanten samen met de gemeente in een app-groep. Als er noodweer dreigt, worden de attracties meteen stilgezet. Exploitanten willen bezoekers, zichzelf en hun attracties natuurlijk niet in gevaar brengen. Verder hebben we als gemeente rechtstreeks toegang tot de weerkamer van Meteo Consult en kunnen we zo de ontwikkelingen wat betreft weerbeeld op de voet volgen.”