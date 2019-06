Expert Hartmann: ‘Bliksem heeft op Deventer Zomerkermis vrij spel’

video + updateAttracties op de Deventer Zomerkermis zijn op geen enkele wijze beveiligd tegen blikseminslag. Als het tijdens het voorspelde noodweer later vandaag gaat onweren, kunnen hierdoor levensgevaarlijke situaties ontstaan voor kermisbezoekers en exploitanten. Dit concludeert de internationaal erkende bliksembeveiligingsexpert Michiel Hartmann vanmorgen na een rondgang over de kermis op verzoek van de Stentor .

Hartmann, directeur en eigenaar van Schaap Bliksembeveiliging, adviseert de organisatie van de kermis om zodra er onweer in aantocht is de kermis direct stil te leggen en ervoor te zorgen dat iedereen tijdig een veilig heenkomen zoekt. Mocht de bliksem inslaan in bijvoorbeeld de Mega Booster op de Brink loopt iedereen die zich binnen enkele tientallen meters van deze hoge attractie bevindt het gevaar geëlektrocuteerd te raken met een grote kans op een fatale afloop, aldus Hartmann.

Aardelektroden

De in Deventer geboren en getogen bliksembeveiligingsexpert zegt dat het niet te doen is binnen enkele uren alsnog de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het beste is volgens hen om bij elke (hoge) attractie een putje te slaan en daarin aardelektroden te plaatsen en die te verbinden met de constructie. ,,Het is al voor het derde opeenvolgende jaar dat de Zomerkermis met bliksem te maken krijgt. De eerste keer heb ik de gemeente nog gewaarschuwd dat attracties niet beveiligd waren. In een reactie, die kwam nadat de kermis al was afgelopen, verwees de gemeente toen naar regelgeving vanuit Den Haag.”

Volgens Hartmann speelt het ontbreken van bliksembeveiliging op kermissen niet alleen in Deventer maar ook elders in het land. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld in Duitsland hier juist wél heel streng op wordt toegezien. De gemeente is tot op heden niet in staat te reageren op de uitlatingen van Hartmann.

De Zomerkermis is vandaag in principe tot middernacht geopend. Een dezer uren maakt de organisatie bekend of de kermis vanwege het mogelijke noodweer eerder sluit.