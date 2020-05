Expert over ‘fraude’ bij mega-aanbesteding Keolis: ‘Dit is liegen tegen de provincie’

Bizar incident bij AH Keizerslan­den: meiden steken in winkel aanmaak­blok­jes in fik

11:15 Een opmerkelijk incident eind deze week bij Albert Heijn op Keizerslanden. Twee meiden staken in de winkel, tijdens openingstijd, zonder enige aanleiding een pakje aanmaakblokjes in de fik. Het brandende pakketje werd vervolgens in een winkelschap gegooid en het duo maakte zich uit de voeten.