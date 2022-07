Exploitant zet reclamemasten bij A1 in Deventer door, ondanks nieuwe beperkingen: ‘Zijn er druk mee bezig’

COC Deventer doet oude stek weer aan: ‘Misschien kunnen we ook wel een regenboog­vlag ophangen’

Enkele activiteiten van LHBTQI+-belangenclub COC in Deventer keren terug naar hun oude locatie. Waar nu café Sam zit, zat vroeger het COC Café. ,,Onder andere de zondagmiddagsalon gaan we daar nu weer organiseren”, zegt voorzitter Ojon van Strijland. Daar is hij blij mee, want de locatie heeft toch wel iets speciaals.

20 juli