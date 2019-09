‘Explosie’ aan scooters bij Deventer station verrast gemeente

Auto's knallen op elkaar op Lochemse­weg net buiten Epse

3 september Twee auto's zijn dinsdagavond in het buitengebied van Epse met elkaar in botsing gekomen. De aanrijding vond plaats op de Lochemseweg (N339), bij de afslag Van der Feltzweg. Eén persoon raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.