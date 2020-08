Explosie bij woning in Schalkhaar: knal tot in Deventer te horen

Scooter­rijd­ster lichtge­wond na botsing met ree tussen Twello en Deventer

3 augustus Een scooterrijdster is vanavond op de N344 tussen Deventer en Twello gevallen toen plots een ree overstak. De vrouw raakte niet ernstig gewond, een wildbeheerder speurt in de omgeving naar het gewonde dier. Het is in kort tijd het tweede ongeval tussen een hert en een bestuurder, nadat maandag bij Loenen een motorrijder wel ernstig gewond raakte.