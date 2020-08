Explosief in tuin gegooid bij verdachte terrasdrama Deventer, politie spreekt van aanslag

Update & videoBij de woning van Roy van T., die verdacht wordt van inrijden op een terras in Deventer in oktober vorig jaar, is vannacht een explosief in de tuin gegooid. Bij zijn huis in Schalkhaar is de ravage enorm, maar er raakte niemand gewond. Het blijkt de tweede ‘aanslag’ in korte tijd.

Het is klokslag vier uur als Schalkhaar een enorme knal hoort bij een woning aan de Bakkerskamp/Vosmanskamp. De knal is tot in Deventer te horen. Volgens politiechef Gert Telman is er een explosief in de tuin gegooid, wat voor flinke schade heeft gezorgd aan de aanbouw. Een aantal schuttingdelen is compleet weggeblazen en een halve kliko ligt aan de overkant van de straat. Ruiten bij andere woningen sneuvelden.

Terrasdrama

De bewoner van het getroffen huis is Roy van T. Hij wordt verdacht van het inrijden op een terras in Deventer in oktober vorig jaar. Hierbij raakten meerdere mensen gewond. In afwachting van het vervolg van zijn strafzaak werd hij onlangs vrijgelaten en zit hij met een enkelband thuis. Deze vrijlating zorgde voor veel woede bij de slachtoffers van het terrasdrama. Volgens omwonenden zijn er wel vaker problemen geweest rond de woning van Van T.

Geen betrokkenheid

De slachtoffers van de terrasaanslag laten via hun juridisch adviseur weten dat ze absoluut niets met de aanslag of andere incidenten rondom Van T. te maken hebben. ,,Ze worden daar nu van alle kanten op aangesproken, maar ontkennen heel stellig enige betrokkenheid", zegt hun adviseur Jan Houkes. ,,Het is natuurlijk niet zo dat er geen probleem bestaat tussen mijn cliënten en Van T., maar er is verder geen conflict buiten de rechtszaak om.”

Bij het incident van vannacht raakte niemand gewond. De politie heeft camerabeelden in handen, waarop te zien is hoe een explosief over de schutting wordt gegooid. De Forensische Opsporing is bezig met onderzoek. Naar verwachting blijven beide straten de hele ochtend afgesloten.

Volledig scherm De ravage bij daglicht. De politie doet onderzoek in de restanten van de carport. © Rens Hulman

Gevaar

De familie is na de explosie tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het is nog niet bekend wanneer zij terug kunnen keren naar de woning. Vorige week is ook al een explosief in de tuin van Van T. gegooid.

Volgens politiechef Telman hoeft de buurt zich echter geen zorgen te maken. ,,Wij denken niet dat er echt gevaar is voor buurtbewoners, omdat de actie op hem (Van T., red.) gericht is.” Hij spreekt wel van een doelgerichte aanslag op Van T.

Ook de gemeente zegt voorlopig niet van plan te zijn de woning, die zelf niet beschadigd raakte, te sluiten. ,,Er volgt een strafrechtelijk onderzoek, daar blijven wij verder buiten", zegt wethouder en loco-burgemeester Liesbeth Grijsen, die vanmorgen de buurt in ging om met bewoners te praten.