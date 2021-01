Explosievenexpert over knal in Deventer: ‘Als je hier toevallig naast staat, overleef je het niet’

Video Geschokte buurt in Deventer ruimt puin na ontplofte bom in nieuwjaars­nacht: ‘Ik zag het glas op me afkomen’

1 januari Tientallen ruiten gesneuveld, sponningen ontzet, kozijnen uit de muren gerukt, scheuren in muren, opgeblazen straatlantaarns: de Havezatelaan in Deventer lijkt op oorlogsgebied. Er is een bom ontploft, even voor twee uur in de oudjaarsnacht. De buurt brengt nieuwjaarsdag puinruimend door. Het grootse wonder van de extreme explosie? ,,Iedereen leeft. Er is niemand gewond.”