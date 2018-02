Expositie geeft inkijkje in Voorster ziel

Hoe kan de leefkwaliteit omhoog in de gemeente Voorst? Inwoners geven zelf het antwoord. Hun hartenkreten zijn gebundeld in de expositie 'Het verhaal van Voorst' in Twello.

Een expositie voor en door de gemeente Voorst. Maar verwacht niet dat inwoners klodders olieverf op een doek hebben gesmeten. De werkelijkheid is minder rock 'n roll, maar des te onderhoudender: voor het project Voorst onder de Loep heeft een speciaal opgetuigd team geïnventariseerd wat er zoal leeft in de samenleving. Maar liefst 411 'sleutelfiguren' - geworteld in de gemeente - hebben in interviews aangegeven wat er volgens hen beter moet in hun leefomgeving. De resultaten zijn sinds dinsdagavond te zien in het Kulturhus aan het Jachtlustplein in Twello.

Wethouder Harjo Pinkster doet het openingspraatje en gooit een Frans woord in de strijd. ,,Welkom op deze vernissage'', zegt hij, ,,en ik heb het even opgezocht, maar dat is een feestelijke opening van een tentoonstelling, doorgaans in aanwezigheid van de kunstenaars. En dat treft, want dat bent u allen.''

Hartenkreten

De vele tientallen aanwezigen knikken en glimlachen. Om zich daarna snel te vervoegen naar de expositieruimte. Daar zijn hun hartenkreten gebundeld op negentien panelen, die het verhaal vertellen van bijvoorbeeld schulden, verslaving, eenzaamheid, verruwing, dorpen onder druk en mensen die hulp nodig hebben maar dat niet krijgen. De integraal uitgeschreven interviews geven een onverbloemd inkijkje in de ziel van de Voorstenaar, want zo zegt Pinkster: ,,Het Voorster verhaal heeft niets te verbergen. Alles is opgetekend, niets weggelaten.''

Met als doel een betere kwaliteit van leven en het voorkomen van problemen. Gaat de gemeente er ook echt werk van maken? Burgemeester Jos Penninx, die ook zelf een aantal interviews heeft afgenomen, verwacht van wel. ,,Eerst alles goed in beeld brengen, dan analyseren en vervolgens oplossingen verzinnen. Het mooie is dat dit oplossingen zijn die breed worden gedragen.''

Eén van de geraadpleegde sleutelfiguren is Roland Lindenbergh (59), die klantmanager sociaal domein is bij de gemeente Voorst. Het grootste probleem volgens hem is 'een ernstige tweedeling in de maatschappij tussen arm en rijk'. ,,Die kloof wordt alleen maar groter en waarom zou dat niet in de gemeente Voorst spelen? Verder zie ik mensen die niet kunnen aanhaken, denk aan ouderen die moeite hebben met de digitale overheid.''

Lindenbergh vindt Voorst onder de Loep een nobel project, maar zegt ook dat de kracht ervan valt of staat met daadwerkelijke actie. ,,Vaak sterft dit soort projecten in schoonheid. Maar ik heb begrepen dat erop wordt toegezien dat dit nu niet gebeurt.''

Stamppot

Met onder meer tweewekelijkse brainstormsessies houdt het projectteam een vinger aan de pols. Ook volgen er heuse expertmeetings en roadshows. ,,We willen een samenleving die gezond en ontspannen is'', zegt Yvonne Lengkeek van het projectteam. ,,Waar de kwaliteit in alle kernen goed is en verschillen mogen bestaan.'' De maaltijd ter afsluiting van de expositie-opening is echter zo homogeen als maar kan: stamppot boerenkool met worst.