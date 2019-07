Extra fietsplekken bij Centrumgarage in Deventer binnenstad

‘Rozentuin moet weer open, ik danste op de muziek daar!’

7:29 Twee voormalige restaurants aan de Deventerweg in Epse staan bijna naast elkaar te verpauperen. De parkeerplaats van De Smid is al bijna overwoekerd door onkruid, bij de Rozentuin is het vooral binnen een bende. En zicht op een nieuwe invulling is er nog niet echt. ,,Mooie plek voor een bordeel”, roept een voorbijganger.