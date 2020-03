Extra laptop nodig vanwege thuisonderwijs? Stichting Leergeld Deventer helpt!

,,Het doel van Stichting Leergeld Deventer is zorgen dat kinderen op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan school-, sport- en muziekactiviteiten. Verschillende scholen hebben ons het signaal gegeven dat er in veel huishoudens behoefte is aan extra laptops,” vertelt Henk Groothuis. Leergeld Deventer heeft ongeveer negenhonderd gezinnen in het bestand staan. Elk jaar worden er gemiddeld driehonderd laptops aan gezinnen geschonken. ,,Inmiddels in in al die gezinnen wel een laptop aanwezig, maar als je twee of drie kinderen hebt, is één laptop nu niet voldoende.”

Regels

Wie voldoet aan de regels (je woont in Deventer, hebt kinderen in de leeftijd van vier tot en met 17 jaar en hebt aantoonbaar een besteedbaar inkomen tot maximaal 120 procent van het bijstandsniveau) kan via Leergelddeventer.nl een aanvraag doen. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt het gezin een brief en vervolgens wordt zo snel mogelijk door PostNL een laptop bezorgd. Groothuis: ,,Als er meer dan één extra laptop nodig is, nemen we telefonisch contact op met de familie om te overleggen wat er mogelijk is. Normaal zouden we op huisbezoek gaan, maar dat kan nu natuurlijk niet. Laat ik het zo zeggen: We doen niet zuinig.”