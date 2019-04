Extra miljoenen voor afbouwen Viking lijken er te komen in Deventer

Deventena­ren vertellen hun oorlogsver­ha­len: ‘ik heb niet zo lang meer, maar dit wil ik vertellen’

10 april 10 april 1945 werd Deventer bevrijd van de nazi’s. Nu, 74 jaar later, komen nog steeds verhalen over de bezettingstijd naar boven en belangrijker: er zijn nog steeds mensen om ze te vertellen. Historisch Centrum Overijssel (HCO) haalde ze in samenwerking met regionale omroep RTV Oost gisteren in een WO2-café in de bibliotheek samen naar boven.