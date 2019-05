Extra onderzoek naar moord in Deventer woonwagen: werd Grietje B. mishandeld?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wil dat twaalf getuigen gehoord worden in het onderzoek naar de dood van Lauwie van Lies in Deventer. De man werd door zijn partner Grietje B. in zijn woonwagen doodgeschoten.

Het hof wil onder meer familieleden en buren horen over vermeende gewelddadige incidenten in de relatie tussen de echtelieden. Dat maakte het gerechtshof vandaag bekend.

Grietje B. (59) werd door de rechtbank in Zwolle tot 12 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar partner. Ze ging in hoger beroep. Ze hield altijd vol per ongeluk op Van Lies geschoten te hebben. Maar twee weken terug gaf ze op de zitting van het hof in Zwolle toe dat ze wel degelijk gericht op haar man het pistool afvuurde.

Van Lies is van 1 op 2 april 2017 met zeker vier kogels van dichtbij beschoten, waarvan er drie dodelijk waren. B. zei dat haar man vlak voor dat incident een pistool op haar hoofd had gezet. Toen hij niet veel later begon te schelden, pakte ze dat pistool en drukte vier keer af.

Mishandeling

B. heeft altijd gezegd dat haar partner haar mishandelde. Vier familieleden en kennissen worden gehoord, zo wil het hof. De vraag aan hen is of ze getuige waren van deze gewelddadige uitbarstingen.

Revolver

Vlak na de schietpartij waren zeker vier personen in de woonwagen. Zij worden bevraagd over hoe zij het vuurwapen aantroffen. De revolver is namelijk door de politie in een plastic zakje gevonden. Zat het zakje al over het pistool toen geschoten is om te voorkomen dat sporen van de schutter op het wapen kwamen?

Ook vier medewerkers van de politie zullen bevraagd worden. Hoe troffen zij het wapen aan en hoe zijn het wapen en het zakje vervolgens veiliggesteld? Het gerechtshof wil daarnaast dat het betreffende zakje op dna wordt onderzocht. Kennelijk is dat eerder niet gedaan. De deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut die de schootsafstand berekende, wordt ook nader bevraagd.