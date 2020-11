Extra perron op drukker NS-station Deventer, maar omwonenden bezorgd: ‘Vrees voor meer overlast treinverkeer’

Winactie Unieke kans voor Sten­tor-le­zers: laat jouw zwart-witfoto gratis inkleuren!

9 november Hoe zou het zijn om die ene dierbare portretfoto van jouw opa of oma in kleur te hebben? Of dat kiekje van dat bijzondere moment, met die bekende persoon... Destijds geschoten in zwart-wit. Nieuws van toen. Dankzij Jakob Lagerweij hoeft dit niet langer een droombeeld te zijn: de colourist uit De Vecht tovert speciaal voor één Stentor-lezer een foto om van zwart-wit naar kleur!