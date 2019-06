Extra raadsdebat in Voorst over ‘dubbele pet’-conflict Lagerweij

De partijen PvdA-GroenLinks, de Lijst Arend en Fractie Suelmann, samen goed voor vier van de negentien zetels, hadden eerder een verzoek ingediend voor het uitschrijven van een extra vergadering. Dit omdat zij zich afvragen of de bestuurlijke integriteit van Lagerweij in het geding is, nu uit extern onderzoek is gebleken dat zijn horecazaak zich niet houdt aan de regels.

Bowling

Lagerweij is sinds 2014 wethouder in Voorst namens Gemeente Belangen, de grootste partij in de gemeenteraad. Daarnaast is hij ook ondernemer en vastgoedbelegger. In 2011 werd hij eigenaar van de Deventer Buitensociëteit in Steenenkamer, een horecagelegenheid met bowlingbanen vlakbij de gemeentegrens met Deventer. De Stentor berichtte onlangs dat grote feesten met muziek tot na middernacht al lange tijd klachten over geluidsoverlast opleveren en strijdig zouden zijn met het bestemmingsplan. Enkele klagende omwonenden die zich tot de gemeente Voorst hebben gewend lijken hierin het gelijk aan hun zijde te hebben, zo blijkt uit extern advies dat de gemeente inwon. Het bedrijf van Lagerweij kreeg al een vooraankondiging van een last onder dwangsom. Lagerweij zelf wil toewerken naar legalisatie - een situatie waarin de grote feesten wél passen binnen de regels.