Extra rijstroken van A1 bij Deventer zijn open (maar werk en overlast nog lang niet voorbij)

UPDATE | video Files ochtend­spits op N50, A1 en A28 opgelost; wel verkeers­hin­der door ongelukken bij Ommen en Kampen

22 september De files in de ochtendspits op de N50, A1 en A28, mogelijk ook door de dichte mist, zijn opgelost. Wel is er verkeershinder bij Kampen en Ommen door ongevallen. Bij Ommen sloeg op de N48 een auto over de kop.