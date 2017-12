Extra toezicht voor vuurwerkvrije zone rond de Ulebelt in Deventer

video Drukste week van het jaar voor Salland Zorg­ver­ze­ke­rin­gen

8:50 Voor zorgverzekeraars is het deze week alle hens aan dek. Wie van zorgverzekering wil veranderen, doet dat in de regel tussen kerst en oud en nieuw, zo leert de ervaring. Richard Onck van regionale zorgverzekeraar Eno uit Deventer: ,,Het is de drukste week van het jaar.''