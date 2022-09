Extreme droogte en engerlingen treffen velden van voetbalclubs: ‘Het ziet er echt niet uit’

Ghanese uit Wilp strijdt voor meer inclusivi­teit met modeshow: ‘Racisme is gebrek aan zelfver­trou­wen’

Racisme en uitsluiting beginnen bij een gebrek aan zelfvertrouwen op jonge leeftijd. Het is iets waar de Wilpse Nana Scholten heilig in gelooft. De vrouw achter de Black Lives Matter-demonstratie in Deventer houdt daarom in oktober een ‘Runway Show’: een modeshow voor verlegen kinderen, in de hoop dat ze uit hun schulp kruipen.

2 september