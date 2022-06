Fabian uit Deventer heeft imposant GA Eagles ‘privé-museum’: ‘Je moet er heel veel voor over hebben’

Met Video Waarom boeddhist Frank uit Zutphen waarschuwt voor het ‘kritiek­loos’ volgen van religieuze leiders

Sogyal Rinpoche was jarenlang een van de bekendste verspreiders van het boeddhisme. De leraar raakte in opspraak, omdat hij leerlingen mishandelde en seksueel misbruikte. Frank van Velthoven uit Zutphen was een trouwe volgeling. Toch nam hij afstand. Een verhaal over (machts)misbruik in religieuze kring. ,,Als je dertig jaar kritiekloos achter mij gaat aanlopen, wordt het ook een bende.’’

18 juni