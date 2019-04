Facebook als online schandpaal: 'Ik ben het gewoon spuugzat’

Twee blikjes frisdrank. De schade: vier euro. Niet veel geld. Dat geeft eigenaar Han Denkers van Haniel Films & Games in het centrum van Zutphen ruiterlijk toe. Maar het gaat hem om het principe. Wie aan zijn producten zit, komt aan zijn brood. En in de wereld van films en games, is het moeilijk om een fysieke winkel als de zijne draaiend te houden. ,,Ik heb de beelden zeker niet in een opwelling online gegooid”, zegt hij. ,,Stelen hoort niet. Of het nou gaat om een complete spelcomputer of een blikje energiedrank, je pakt iets van een ander. Dát signaal wil ik afgeven. Ik hoop dat de jongens worden herkend. Want weet wel: dit was zeker niet de eerste keer. Ik ben het gewoon spuugzat.”