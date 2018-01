Faillissement bedrijfspoot geen gevolgen voor Beter Lopen

De rechtbank Overijssel sprak vorige week het faillissement uit over Beter Lopen Schoenwinkels . In de aparte bv waren twee winkels ondergebracht die waren gevestigd in twee ziekenhuizen van Ziekenhuis Groep Twente, in Hengelo en Almelo. Vier medewerkers verloren daardoor hun baan

Voor de rest van Beter Lopen verandert niets, verzekert het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Dapperstraat in Deventer. 'Het onderdeel schoenwinkels is gestopt, doordat dit onderdeel niet winstgevend is. Wij kunnen ons nu volledig richten op waar wij goed in zijn, namelijk het leveren van adequate zorg en kwaliteit', schrijft de directie.